В третьем издании "Красной книги" Азербайджана будут отражены итоги исследований в Карабахе

В третьем издании "Красной книги" также будут отражены результаты исследований, проведенных в Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

По его словам, на протяжении уже двух лет на разминированных территориях в Карабахе ведутся исследовательские работы.

"В первое издание "Красной книги вошли 140 видов флоры и 108 видов фауны. Во втором издании эти цифры вдвое больше - 300 видов флоры и 226 видов фауны. А в третьем издании "Красной книги" будут представлены 500 видов растений и около 300 видов животных. Основное отличие третьего издания заключается в том, что в нем будут отражены результаты исследований, проведенных в Карабахе. На протяжении 30 лет мы были лишены возможности проводить там исследования. Уже два года ведутся исследования на разминированных территориях. В результате исследований выявлены редкие и исчезающие виды животных, а также растений, которые будут отражены в новом издании", - сказал замминистра.