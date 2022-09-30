https://news.day.az/society/1499606.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 129 случаев заражения коронавирусом, 213 человек вылечились, 4 человека скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 821 440 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 810 587 человек вылечились, 9 917 человек скончались, число активных больных - 936.
За прошедшие сутки проведено 2400 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 249 967 тестов.
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