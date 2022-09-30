В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 129 случаев заражения коронавирусом, 213 человек вылечились, 4 человека скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 821 440 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 810 587 человек вылечились, 9 917 человек скончались, число активных больных - 936.

За прошедшие сутки проведено 2400 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 249 967 тестов.