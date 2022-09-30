Утверждена новая структура Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Об этом Day.Az сообщили в пятницу в Кабинете министров Азербайджана.

Согласно информации, данное решение Кабмина подготовлено в целях обеспечения исполнения пункта 6.3 указа №1769 Президента Азербайджанской Республики "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере науки и образования в Азербайджанской Республике" от 28 июля 2022 года.

Согласно решению, в рамках новой структуры НАНА будут функционировать 22 научных учреждения. Предел численности сотрудников НАНА определен в 3 510 человек. В целом оптимизированы управление и финансовые расходы Академии.