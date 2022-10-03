В бакинском метро могут возникнуть задержки

Движение поездов по "фиолетовой" ветке Бакинского метрополитена временно будет организовано по принципу челнока. Иными словами, один и тот же поезд будет двигаться в обе стороны по одному и тому же пути с оборотом в конечных пунктах.

Как передает Day.Az, об этом сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, это связано с тестированием и регулированием системы сигнализации на участке "Автовокзал" - "Ходжасан", который планируется сдать в эксплуатацию.

Отмечается, что из-за этого поезда могут задерживаться.