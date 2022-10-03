Международный день пожилых людей отметили в музыкальном театре Баку

Постояльцы дома престарелых посетили Азербайджанский государственный академический музыкальный театр и посмотрели оперетту великого Узеира Гаджибейли "Ər və arvad" (Муж и жена). Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе театра.

Посещение театра приурочено к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября.

Постояльцы учреждения социального обслуживания для пожилых людей Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения были приглашенные в театр при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Спектакль вниманию зрителей представили заслуженные артисты Алекпер Алиев, Нахида Оруджева, актеры Мойле Мирзалиев, Расмия Нурмамедова, Тельназ Гусейнова, Эльхан Исмаилов, Гусейн Алили, Фарид Рзаев, Руслан Мурсалов, Джабраил Джабраилов и другие.

После показа зрителям была предоставлена возможность пообщаться с творческим коллективом постановки.

Отметим, что постановка "Муж и жена" занимает особое место в репертуаре театра, и всегда вызывает большой интерес у зрительской аудитории.