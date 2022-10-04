Трагический инцидент в Баку, погибла 4-летняя девочка

В Низаминском районе Баку по невнимательности погиб ребенок.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован по адресу: проспект Гара Гараева, 92.

Так, оказавшись на миг без родительского присмотра, Агаева Захра Гафар гызы 2018 года рождения выпала из окна спальни квартиры на 4-м этаже здания.

Она скончалась на месте от полученных травм.