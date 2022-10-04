https://news.day.az/society/1500387.html Трагический инцидент в Баку, погибла 4-летняя девочка
Трагический инцидент в Баку, погибла 4-летняя девочка
В Низаминском районе Баку по невнимательности погиб ребенок.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован по адресу: проспект Гара Гараева, 92.
Так, оказавшись на миг без родительского присмотра, Агаева Захра Гафар гызы 2018 года рождения выпала из окна спальни квартиры на 4-м этаже здания.
Она скончалась на месте от полученных травм.
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