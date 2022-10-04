https://news.day.az/society/1500421.html Пожар в жилом доме в Зардабе
Пожар в жилом доме в Зардабе
В Зардабском районе в жилом доме вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.
Отмечается, что сгорело 8 кв.м воспламеняющихся конструкций и 170 кв.м потолка в одной из комнат 4-комнатного дома общей площадью 190 кв.м, а также 48 кв.м воспламеняющихся конструкций прилегающего навеса.
Остальная часть дома и близлежащие строения были защищены от пожара.
Огонь был потушен.
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