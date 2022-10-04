Пожар в жилом доме в Зардабе

В Зардабском районе в жилом доме вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

Отмечается, что сгорело 8 кв.м воспламеняющихся конструкций и 170 кв.м потолка в одной из комнат 4-комнатного дома общей площадью 190 кв.м, а также 48 кв.м воспламеняющихся конструкций прилегающего навеса.

Остальная часть дома и близлежащие строения были защищены от пожара.

Огонь был потушен.