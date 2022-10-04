В Исмаиллы школьник получил ножевое ранение

В Исмаиллинском районе произошел инцидент с ножевым ранением.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Ханагах Исмаиллинского района Хафиз Набиев (2003 г.р.) ударил ножом своего односельчанина - ученика 10-го класса средней школы села Ханагах Фаталиева Нихата Мубариз оглу (2007 г.р.) в время драки, произошедшей между ними на почве личных отношений.

Нихат Фаталиев, получивший ножевые ранения грудной клетки и 4 других частей тела, был экстренно помещен в хирургическое отделение Исмаиллинской центральной районной больницы.