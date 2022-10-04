Сколько человек в Азербайджане получили звание ветерана войны?

Звание "Ветеран войны" присвоено до 90 тысячам человек, им ежемесячно выплачивается президентская пенсия в размере 80 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя правления Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана Метин Аскер.

По его словам, на сегодня частные дома и квартиры предоставлены 12 800 семьям шехидов.

Аскер добавил, что после окончания 44-дневной Отечественной войны было предоставлено около 3 800 частных домов и квартир.

"В соответствии с программой этого года было предоставлено 800 квартир, и ожидается, что к концу года это число увеличится до 1 500", - сказал он.