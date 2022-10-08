Увеличено число рейсов по маршрутам Абшеронской кольцевой железной дороги

С целью регулирования пассажиропотока с 10 октября увеличивается число регулярных рейсов на Абшеронской кольцевой железной дороге.

Об этом сообщили Day.Az в пятницу в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, увеличено количество рейсов в направлениях Сумгайыт-Пиршаги-Баку, Сумгайыт-Хырдалан-Баку и Хырдалан-Баку, а также в противоположном направлении.