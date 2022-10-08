https://news.day.az/society/1501639.html Увеличено число рейсов по маршрутам Абшеронской кольцевой железной дороги - ФОТО
Увеличено число рейсов по маршрутам Абшеронской кольцевой железной дороги - ФОТО
С целью регулирования пассажиропотока с 10 октября увеличивается число регулярных рейсов на Абшеронской кольцевой железной дороге.
Об этом сообщили Day.Az в пятницу в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Согласно информации, увеличено количество рейсов в направлениях Сумгайыт-Пиршаги-Баку, Сумгайыт-Хырдалан-Баку и Хырдалан-Баку, а также в противоположном направлении.
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