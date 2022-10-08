ДТП в Гахе, пострадала 12-летняя девочка

В результате произошедшего в Гахе ДТП пострадала 12-летняя девочка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, случай зафиксирован на проспекте Г.Алиева.

Сообщается, что легковой автомобиль сбил ехавшую на велосипеде местную жительницу Сяму Вахидову (2010 г.р.).

Пострадавшая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в Гахскую центральную районную больницу, а затем - направлена в одно из медучреждений города Баку.

По данному факту проводится расследование.