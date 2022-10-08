https://news.day.az/society/1501659.html ДТП в Гахе, пострадала 12-летняя девочка
ДТП в Гахе, пострадала 12-летняя девочка
В результате произошедшего в Гахе ДТП пострадала 12-летняя девочка.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, случай зафиксирован на проспекте Г.Алиева.
Сообщается, что легковой автомобиль сбил ехавшую на велосипеде местную жительницу Сяму Вахидову (2010 г.р.).
Пострадавшая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в Гахскую центральную районную больницу, а затем - направлена в одно из медучреждений города Баку.
По данному факту проводится расследование.
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