В Баку столкнулись таксисты, есть пострадавший

В Насиминском районе Баку, на пересечении улиц И.Джумшудова и М.Кязымовского, произошло ДТП с участием такси, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

По словам очевидцев происшествия, водитель автомобиля Toyota внезапно выехал наперерез машине той же марки, двигавшейся в том же направлении.

От удара одно из транспортных средств врезалось в бетонное ограждение, а затем в дорожный знак.

В результате аварии один человек получил травмы.

На место происшествия прибыли сотрудники Насиминского районного управления полиции. По данному факту назначена автотехническая экспертиза, ведется расследование.