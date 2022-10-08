https://news.day.az/society/1501693.html В Баку столкнулись таксисты, есть пострадавший - ФОТО - ВИДЕО
В Баку столкнулись таксисты, есть пострадавший - ФОТО - ВИДЕО
В Насиминском районе Баку, на пересечении улиц И.Джумшудова и М.Кязымовского, произошло ДТП с участием такси, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
По словам очевидцев происшествия, водитель автомобиля Toyota внезапно выехал наперерез машине той же марки, двигавшейся в том же направлении.
От удара одно из транспортных средств врезалось в бетонное ограждение, а затем в дорожный знак.
В результате аварии один человек получил травмы.
На место происшествия прибыли сотрудники Насиминского районного управления полиции. По данному факту назначена автотехническая экспертиза, ведется расследование.
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