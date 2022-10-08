В Азербайджане ухудшится погода

С 9 утра 10 октября до полудня на территории страны ожидается нестабильная погода, грозы, дожди.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Сообщается, что западный ветер будет временами достигать 15-20 м/с, 10-го числа в отдельных местах - 20-25 м/с.

Есть вероятность повышения уровня воды в реках.