На первом этапе вернутся в свои дома около 66 тыс. бывших вынужденных переселенцев

Весь процесс восстановления и реабилитации на освобожденных от оккупации территориях можно разделить на три основных этапа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

Он отметил, что первый этап планируется завершить до 2026 года.

"Основные цели здесь - реконструкция двух городских центров Физули и Агдама и 32 сел. На первом этапе около 66 тысяч наших соотечественников - бывших вынужденных переселенцев смогут вернуться в свои новые дома", - сказал Гусейнов.