https://news.day.az/society/1501720.html На первом этапе вернутся в свои дома около 66 тыс. бывших вынужденных переселенцев - Эмин Гусейнов
На первом этапе вернутся в свои дома около 66 тыс. бывших вынужденных переселенцев - Эмин Гусейнов
Весь процесс восстановления и реабилитации на освобожденных от оккупации территориях можно разделить на три основных этапа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.
Он отметил, что первый этап планируется завершить до 2026 года.
"Основные цели здесь - реконструкция двух городских центров Физули и Агдама и 32 сел. На первом этапе около 66 тысяч наших соотечественников - бывших вынужденных переселенцев смогут вернуться в свои новые дома", - сказал Гусейнов.
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