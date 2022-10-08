В Баку изменится маршрут движения 15 автобусов

С 9 октября в связи с проведением ремонтных работ на улице П.Джафарова, движение транспортных средств на этой улице, на 13 регулярных маршрутах (7A, 7B, 9, 61, 67, 79, 83, 92, 119, 165, 199, 205 и № 211) будет организовано по альтернативным маршрутам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на участке от пересечения с улицей Хандан до Дворца торжеств "AMOR" движение 2-х регулярных маршрутов (№2 и 33) осуществляется по альтернативным улицам ( Дж.Хандан, Ш.Мамедова, С.Ахундова).