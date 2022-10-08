Какой будет погода в воскресенье?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-18° тепла, днем 22-25° тепла, в Баку ночью 16-18° тепла, днем 22-24° тепла. Атмосферное давление снизится с 765 мм ртутного столба до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность будет 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, а иногда и дожди, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью будет 15-19° тепла, днем 24-28° тепла, в горах ночью 4-8° тепла, днем 8-13° тепла.