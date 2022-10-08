https://news.day.az/society/1501763.html В Бейлагане полицейские попали в ДТП
В Бейлагане полицейские попали в ДТП
На участке автодороги Бейлаган - Верхне-Карабахский канал, проходящем через территорию Бейлаганского района, произошло ДТП, передает Day.Az со ссылкой на lent.az.
Автомобиль марки Ford Transit, за рулем которого находился Гавархан Мамедов, столкнулся с трактором марки "Беларус", которым управлял Акиф Мурадов.
В результате находившиеся в Ford Transit сотрудники Лачынского районного отдела полиции Гюлали Исмайылов и Нурлан Мамедов получили травмы различной степени тяжести.
По данному факту проводится расследование.
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