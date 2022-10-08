В Бейлагане полицейские попали в ДТП

На участке автодороги Бейлаган - Верхне-Карабахский канал, проходящем через территорию Бейлаганского района, произошло ДТП, передает Day.Az со ссылкой на lent.az.

Автомобиль марки Ford Transit, за рулем которого находился Гавархан Мамедов, столкнулся с трактором марки "Беларус", которым управлял Акиф Мурадов.

В результате находившиеся в Ford Transit сотрудники Лачынского районного отдела полиции Гюлали Исмайылов и Нурлан Мамедов получили травмы различной степени тяжести.

По данному факту проводится расследование.