https://news.day.az/society/1501772.html В Баку украли платежный терминал MilliÖn
В Баку украли платежный терминал MilliÖn
В Баку украли платежный терминал MilliÖn, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 12-го отдела полиции Сабунчинского РУП, по подозрению в похищении установленного на улице Сабира устройства с 5 405 манатами внутри были задержаны жители Баку Роман Аббасов и Салех Нагизаде.
По данному факту проводится расследование.
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