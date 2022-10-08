В Баку украли платежный терминал MilliÖn, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 12-го отдела полиции Сабунчинского РУП, по подозрению в похищении установленного на улице Сабира устройства с 5 405 манатами внутри были задержаны жители Баку Роман Аббасов и Салех Нагизаде.

По данному факту проводится расследование.