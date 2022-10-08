Фестиваль корейской кухни в Баку

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Азербайджаном в Баку прошел фестиваль корейской кухни, сообщили Day.Az в пресс-службе посольства Республики Корея в нашей стране.

Для представления образцов корейской кухни были приглашены главный повар одного из ресторанов в Корее Ким Инхо и три члена его команды. Среди представленных блюд корейской кухни были чимдак, кимбап, токпоки, чапчхэ и другие.

Также на мероприятии был представлен стенд с корейскими продуктами.

Отметим, что повар Ким Инхо принял участие в передаче "Mətbəx işim" телеканала "Space", в эфире которой рассказал о приготовлении таких блюд, как пибимпап и готчори.