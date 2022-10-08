В Баку обнаружена граната

В Баку обнаружен военный снаряд.

Об этом Day.Az сообщает пресс-служба МЧС.

Было отмечено, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета в Сабунчинском районе столицы.

На основании полученной информации на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Саперы при осмотре места происшествия обнаружили одну ручную гранату типа F-1, пригодную для боевого применения.

Снаряд был изъят и утилизирован специалистами мобильной группы.

В ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей к нему территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.