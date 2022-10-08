В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлены 77 случаев заражения коронавирусом, 89 человек вылечились, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 822 104 случая заражения коронавирусной инфекцией, 811 597 человек вылечились, 9 927 - скончались, число активных больных составляет 580.

За последние сутки в стране проведены 2 166 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 271 311.