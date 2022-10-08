Сегодня на неразминированном участке в направлении дороги Физули-Агдам взорвалась противопехотная мина.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Агентства по разминированию Азербайджана, в результате инцидента пострадали житель Шамкирского района Алиев Рамин Амир оглу, 1989 года рождения, и житель Агстафинского района Наджафов Парвиз Созалы оглу, 1986 года рождения.

Оба пострадавших госпитализированы. Одна нога у обоих ампутирована ниже колена.

"Еще раз призываем граждан не отклоняться от обозначенных маршрутов, быть осторожными и не заходить в опасные зоны", - отмечается в сообщении.

Отметим, что оба пострадавших являются работниками дорожно-строительной компании.