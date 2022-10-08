https://news.day.az/society/1501830.html Еще один человек пострадал в результате взрыва мины в Агдаме
Еще один человек пострадал в результате взрыва мины в Агдаме
Согласно полученной информации, сегодня в результате взрыва противопехотной мины на неразминированном участке в направлении дороги Физули-Агдам пострадал еще один человек.
Как передает в субботу Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Агентства Азербайджана по разминированию.
Отмечается, что в результате взрыва мины житель Габалинского района Абдулхаликов Сахават Аладдин оглу, 1983 года рождения, получил легкое ранение правой руки.
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