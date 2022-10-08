Еще один человек пострадал в результате взрыва мины в Агдаме

Согласно полученной информации, сегодня в результате взрыва противопехотной мины на неразминированном участке в направлении дороги Физули-Агдам пострадал еще один человек.

Как передает в субботу Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Агентства Азербайджана по разминированию.

Отмечается, что в результате взрыва мины житель Габалинского района Абдулхаликов Сахават Аладдин оглу, 1983 года рождения, получил легкое ранение правой руки.