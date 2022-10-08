В Физули трактор подорвался на мине
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В Физулинском районе трактор подорвался на мине.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, трактор, работавший в дорожно-строительном хозяйстве в освобожденном от оккупации Физулинском районе, подорвался на мине. Пострадавших нет. Трактор получил повреждения.

По факту ведется расследование.