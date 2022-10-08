https://news.day.az/society/1501835.html В Физули трактор подорвался на мине
В Физули трактор подорвался на мине
В Физулинском районе трактор подорвался на мине.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, трактор, работавший в дорожно-строительном хозяйстве в освобожденном от оккупации Физулинском районе, подорвался на мине. Пострадавших нет. Трактор получил повреждения.
По факту ведется расследование.
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