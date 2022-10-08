Генпрокуратура о минных инцидентах в Агдаме и Физули

В прокуратуру Агдамского района ранее поступила информация о подрыве на мине двух человек во время строительно-ремонтных работ в Агдамском районе. В ходе расследования было установлено, что ранения получил еще один человек - Сахават Абдухаликов, 1983 года рождения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана, позже стало известно, что также при проведении ремонтно-строительных работ на освобожденной территории Физулинского района в результате взрыва неразорвавшихся боеприпасов получил повреждения трактор. Никто не пострадал.

Расследование по обоим фактам продолжаются.