https://news.day.az/society/1501838.html Генпрокуратура о минных инцидентах в Агдаме и Физули
Генпрокуратура о минных инцидентах в Агдаме и Физули
В прокуратуру Агдамского района ранее поступила информация о подрыве на мине двух человек во время строительно-ремонтных работ в Агдамском районе. В ходе расследования было установлено, что ранения получил еще один человек - Сахават Абдухаликов, 1983 года рождения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана, позже стало известно, что также при проведении ремонтно-строительных работ на освобожденной территории Физулинского района в результате взрыва неразорвавшихся боеприпасов получил повреждения трактор. Никто не пострадал.
Расследование по обоим фактам продолжаются.
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