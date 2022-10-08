Четверо студенток БГУ отравились от суши.

Как сообщили Day.Az в Клиническом медицинском центре, одна из студенток отпущена домой, трое размещены в отделение токсикологии: "Им сделали промывание желудка, поставлена капельница, состояние оценивается как средне тяжелое".

В медцентре добавили, что завтра они тоже будут выписаны домой на амбулаторное лечение. В настоящее время их состояние удовлетворительное.

Девушки учатся вместе на одном факультете. Как сообщили сами девушки, они отравились от суши, которое ели вчера.