В жилом доме в Баку произошел пожар, сопровождавшийся взрывом

23:28

Поступила информация о взрыве в одном из домов, расположенных на четвертом этаже пятиэтажного здания, расположенного в Низаминском районе, недалеко от станции метро Кара Караев.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, к месту происшествия привлечены сотрудники Службы Спасения и Противопожарной Защиты Особого Риска министерства.

23:21

Взрыв в жилом доме в Баку, вызванный утечкой газа, привел к пожару.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован сегодня вечером в здании, расположенном Низаминском районе, недалеко от станции метро Кара Караев.

В результате происшествия в домах были выбиты стекла.