https://news.day.az/society/1501847.html В жилом доме в Баку произошел пожар, сопровождавшийся взрывом - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
В жилом доме в Баку произошел пожар, сопровождавшийся взрывом - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
23:28
Поступила информация о взрыве в одном из домов, расположенных на четвертом этаже пятиэтажного здания, расположенного в Низаминском районе, недалеко от станции метро Кара Караев.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, к месту происшествия привлечены сотрудники Службы Спасения и Противопожарной Защиты Особого Риска министерства.
23:21
Взрыв в жилом доме в Баку, вызванный утечкой газа, привел к пожару.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован сегодня вечером в здании, расположенном Низаминском районе, недалеко от станции метро Кара Караев.
В результате происшествия в домах были выбиты стекла.
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