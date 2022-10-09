https://news.day.az/society/1501851.html В результате пожара в жилом доме в Баку пострадал один человек - МВД
В результате пожара в жилом доме в Баку пострадал один человек - МВД
В результате пожара, вспыхнувшего в пятиэтажном жилом доме по улице Алифа Гаджиева Низаминского района города Баку, 1 человек получил легкие ранения, погибших нет.
Как сообщили Day.Az в МВД Азербайджана, сотрудниками МВД и МЧС на участке принимаются необходимые меры. Обеспечена безопасность жителей .
Пожар был локализован в короткие сроки в результате оперативного вмешательства подразделений пожарной охраны МЧС.
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