Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 10 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Но утром местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-19° тепла, днем 23-25° тепла, в Баку ночью 16-18° тепла, днем 22-24° тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы, 760 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, к вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Местами туман. Умеренный западный ветер временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 15-19° тепла, днем 22-26° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.