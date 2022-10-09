В Баку Range Rover совершил страшное ДТП, есть погибшие и пострадавшие

Минувшей ночью в результате серьезного ДТП в Сабунчинском районе Баку погибли два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии водитель Зульфюгар Зульфюгарлы, оказавшийся в зажатом состоянии в автомобиле "Kia", скончался на месте, а его 22-летний пассажир умер через несколько часов.

Еще двое пострадавших пассажиров были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Отметим, что причиной аварии стало скоростное движение легкового автомобиля "Range Rover".