https://news.day.az/society/1501970.html В Баку Range Rover совершил страшное ДТП, есть погибшие и пострадавшие - ФОТО
В Баку Range Rover совершил страшное ДТП, есть погибшие и пострадавшие - ФОТО
Минувшей ночью в результате серьезного ДТП в Сабунчинском районе Баку погибли два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии водитель Зульфюгар Зульфюгарлы, оказавшийся в зажатом состоянии в автомобиле "Kia", скончался на месте, а его 22-летний пассажир умер через несколько часов.
Еще двое пострадавших пассажиров были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Отметим, что причиной аварии стало скоростное движение легкового автомобиля "Range Rover".
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