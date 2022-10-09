https://news.day.az/society/1501975.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?
В Азербайджане выявлено еще 67 случаев заражения коронавирусом, 104 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки не выявлено случаев смерти от коронавируса.
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