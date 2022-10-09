В Лянкяране автомобиль упал в овраг с высоты 200 метров, пострадали отец и сын

На территории села Осакюче Лянкяранского района произошло ДТП, в результате которого пострадали отец и сын.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль "Нива", которым управлял житель села Гюнахир Лянкяранского района Малик Губад оглу Алиев (1969 г.р.), съехал с дороги и упал в овраг с высоты 200 метров. В результате водитель и его сын, житель села Гюнахир Эхтирам Малик оглу Ализаде (1996 г.р.) получили различные травмы.

С помощью жителей села их вытащили из оврага и доставили в Лянкяранскую центральную районную больницу. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Отметим, что пострадавшие являются учителями школы села Гюнахир.

Причины аварии выясняются.