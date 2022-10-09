Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 723 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 204, вторую дозу получили 237 человек, "бустерную" дозу - 234 человека. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 48.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 898 187, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 385 461, вторую дозу получили 4 868 893, "бустерную" дозу - 3 381 650 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 262 183 человека.