В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода
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В Сураханском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зафиксировано в поселке Говсан.

Нагиев Мазахир Аббас оглу 1972 года рождения сбит легковым автомобилем при попытке перехода дороги.

Пешеход скончался на месте от полученных травм.

По данному факту проводится расследование в Управлении полиции Сураханского района.