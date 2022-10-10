https://news.day.az/society/1502033.html В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода
В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода
В Сураханском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зафиксировано в поселке Говсан.
Нагиев Мазахир Аббас оглу 1972 года рождения сбит легковым автомобилем при попытке перехода дороги.
Пешеход скончался на месте от полученных травм.
По данному факту проводится расследование в Управлении полиции Сураханского района.
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