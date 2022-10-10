В Губе автомобиль сбил мать и двух детей
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В Губинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Велвеле.

Житель Губинского района Мамедов Сулейман Фирудин оглу на автомобиле марки Hyundai сбил переходившую дорогу Гюнай Фарзалиеву 1981 года рождения и двоих детей.