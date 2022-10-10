https://news.day.az/society/1502047.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 06:23 в Сальянском районе в 8 км южнее станции Ширван.
Магнитуда землетрясения составила 3,5 единицы, эпицентр залегал на глубине 10 километров.
Подземные толчки не ощущались.
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