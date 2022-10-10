В Азербайджане произошло землетрясение
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В Азербайджане произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 06:23 в Сальянском районе в 8 км южнее станции Ширван.

Магнитуда землетрясения составила 3,5 единицы, эпицентр залегал на глубине 10 километров.

Подземные толчки не ощущались.