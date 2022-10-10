https://news.day.az/society/1502070.html В этом районе Баку не будет воды
В этом районе Баку не будет воды
Сегодня в связи с реконструкцией насосной станции будут введены ограничения на подачу питьевой воды на территории улиц 1-я, 2-я и 3-я Промысловые Бинагадинского поселка Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ОАО "Азерсу".
Отмечается, что данная работа ведется с целью улучшения снабжения населения питьевой водой. Организация приносит извинения абонентам за возникшие неудобства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре