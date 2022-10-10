В этом районе Баку не будет воды

Сегодня в связи с реконструкцией насосной станции будут введены ограничения на подачу питьевой воды на территории улиц 1-я, 2-я и 3-я Промысловые Бинагадинского поселка Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ОАО "Азерсу".

Отмечается, что данная работа ведется с целью улучшения снабжения населения питьевой водой. Организация приносит извинения абонентам за возникшие неудобства.