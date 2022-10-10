Бывшего адвоката приговорили к 8 годам лишения свободы

Завершился суд над бывшим адвокатом Вугаром Сафарли, обвиняемым в крупном мошенничестве.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", приговор был оглашен в ходе процесса под председательством судьи Али Мамедова в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Согласно приговору, В.Сафарли приговорен к 8 годам лишения свободы.

Отметим, что Вугар Сафарли злоупотребив доверием нескольких граждан, совершил против них мошенничество на крупную сумму. Сумма ущерба составляет более 200 тысяч манатов. Больше всего от действий В. Сафарли пострадала известная блогерша Сабина Катанова. Сообщается, что бывший адвокат нанес ей ущерб на сумму более 130 тысяч манатов.

Вугар Сафарли некоторое время назад был исключен из Коллегии адвокатов.