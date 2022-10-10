К сведению желающих работать в детсадах

При наборе воспитателей-педагогов в дошкольные образовательные учреждения кандидаты перед собеседованием будут проходить психологическое тестирование.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство науки и образования.

Было отмечено, что минимальный проходной балл для отбора по конкурсу составляет 35. Все кандидаты, соответствующие минимальным требованиям, будут участвовать в этапе собеседования.

Перед собеседованием кандидаты проходят психологический тест. В ходе собеседования соответствующая комиссия проверит речевые, коммуникативные и организационные навыки, подход и ценности кандидатов.

Отметим, что с учетом результатов тестирования и собеседования кандидаты будут размещены на вакантных должностях.