К сведению желающих работать в детсадах
При наборе воспитателей-педагогов в дошкольные образовательные учреждения кандидаты перед собеседованием будут проходить психологическое тестирование.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство науки и образования.
Было отмечено, что минимальный проходной балл для отбора по конкурсу составляет 35. Все кандидаты, соответствующие минимальным требованиям, будут участвовать в этапе собеседования.
Перед собеседованием кандидаты проходят психологический тест. В ходе собеседования соответствующая комиссия проверит речевые, коммуникативные и организационные навыки, подход и ценности кандидатов.
Отметим, что с учетом результатов тестирования и собеседования кандидаты будут размещены на вакантных должностях.
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