https://news.day.az/society/1502133.html В Агдаме пропала 34-летняя женщина
В Агдаме пропала 34-летняя женщина
В Агдамском районе пропала женщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, 34-летняя Шалала Исмайылова вышла из дома и больше не вернулась.
Ее отец Муса Исмайылов, обратившийся 9 октября в полицию, сообщил о пропаже дочери.
По данному факту в Агдамском РОП ведется расследование.
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