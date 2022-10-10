В Агдаме пропала 34-летняя женщина

В Агдамском районе пропала женщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, 34-летняя Шалала Исмайылова вышла из дома и больше не вернулась.

Ее отец Муса Исмайылов, обратившийся 9 октября в полицию, сообщил о пропаже дочери.

По данному факту в Агдамском РОП ведется расследование.