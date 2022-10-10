Распространенные в Карабахе редкие виды растений будут внесены в Красную книгу

"Результаты исследований ученых показывают, что список растений, подлежащих занесению в "Красную книгу", увеличился в 2 раза".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила генеральный директор Института ботаники Сайяра Джамшид.

По ее словам, в Карабахе, известном своей уникальной флорой и находящемся под 30-летней оккупацией, растет 121 редкий кавказский эндемичный вид, большая часть которого нуждается в включении в III издание.

Ученый добавила, что, согласно последним исследованиям, в настоящее время не менее 10% растений редкие и они находятся под угрозой исчезновения.