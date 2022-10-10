Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на 11 октября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем временами будет пасмурно, умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-19° тепла, днем - 22-24° тепла, в Баку ночью - 17-19° тепла, днем - 22-24° тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм ртутного столба до 764 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и восточный районах ожидаются кратковременные грозовые дожди. Местами туман, умеренный западный ветер в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем - 24-29° тепла, в горах ночью - 3-7° тепла, днем - 11-16° тепла.