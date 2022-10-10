Азербайджанцы смогут увидеть солнечное затмение
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25 октября 2022 года произойдет второе солнечное затмение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили на кафедре астрофизики БГУ.

Сообщается, что затмение будет частичным.

Затмение начнется в 12:58:21 и завершится в 17:02:11.

Пик затмения придется на 15:00:16. Затмение продлится 4 часа 3 минуты 50 секунд. Это затмение будет наблюдаться в большей части Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Западной Азии.

Затмение можно будет наблюдать и в Азербайджане. Затмение в Баку начнется в 13:59:38 и завершится в 16:30:05. Пик затмения придется на 15:17:43.