Азербайджанцы смогут увидеть солнечное затмение

25 октября 2022 года произойдет второе солнечное затмение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили на кафедре астрофизики БГУ.

Сообщается, что затмение будет частичным.

Затмение начнется в 12:58:21 и завершится в 17:02:11.

Пик затмения придется на 15:00:16. Затмение продлится 4 часа 3 минуты 50 секунд. Это затмение будет наблюдаться в большей части Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Западной Азии.

Затмение можно будет наблюдать и в Азербайджане. Затмение в Баку начнется в 13:59:38 и завершится в 16:30:05. Пик затмения придется на 15:17:43.