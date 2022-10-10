Оштрафована применившая в отношении школьницы насилие экс-заместитель главы ИВ

В Лянкяране завершено судебное расследование по уголовному делу бывшего заместителя главы Исполнительной власти Расили Арифгызы, обвиняемой в применении насилия в отношении школьницы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, приговор был зачитан на заседании в Лянкяранском районном суде под председательством судьи Рашада Мамедова.

Согласно приговору, Расиля Арифгызы оштрафована на 4 тыс. манатов.

В качестве смягчающего обстоятельства при вынесении приговора суд отметил, что между сторонами было достигнуто примирение, жалоб и требований не было.