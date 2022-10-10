https://news.day.az/society/1502161.html Оштрафована применившая в отношении школьницы насилие экс-заместитель главы ИВ
Оштрафована применившая в отношении школьницы насилие экс-заместитель главы ИВ
В Лянкяране завершено судебное расследование по уголовному делу бывшего заместителя главы Исполнительной власти Расили Арифгызы, обвиняемой в применении насилия в отношении школьницы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, приговор был зачитан на заседании в Лянкяранском районном суде под председательством судьи Рашада Мамедова.
Согласно приговору, Расиля Арифгызы оштрафована на 4 тыс. манатов.
В качестве смягчающего обстоятельства при вынесении приговора суд отметил, что между сторонами было достигнуто примирение, жалоб и требований не было.
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