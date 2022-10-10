В Баку из дома похитили сейф

В Баку произошла кража.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В 4-е отделение полиции Бинагадинского РУП поступило обращение в связи с кражей наручных часов стоимостью 1 000 манатов и сейфа, в котором находились золотые украшения на сумму 2 000 манатов, совершенной в одном из домов в поселке М.А.Расулзаде.

Сотрудники полиции выявили и задержали подозреваемого в совершении этого преступления, ранее судимого за кражу жителя Абшеронского района Эльдениза Мурадова.

По данному факту ведется расследование.