https://news.day.az/society/1502166.html В Баку из дома похитили сейф
В Баку из дома похитили сейф
В Баку произошла кража.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В 4-е отделение полиции Бинагадинского РУП поступило обращение в связи с кражей наручных часов стоимостью 1 000 манатов и сейфа, в котором находились золотые украшения на сумму 2 000 манатов, совершенной в одном из домов в поселке М.А.Расулзаде.
Сотрудники полиции выявили и задержали подозреваемого в совершении этого преступления, ранее судимого за кражу жителя Абшеронского района Эльдениза Мурадова.
По данному факту ведется расследование.
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