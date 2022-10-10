В Баку совершено убийство.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Говсан Сураханского района. К сидевшему в своем автомобиле Черкезу Алескерову в поселке Бакиханов, подошли несколько незнакомых людей и попросили отвезти их в поселок Говсан. По прибытии в пункт назначения между водителем и пассажирами завязалась драка.

Во время драки один из пассажиров перерезал горло водителю и убил его.

После этого злоумышленники угнали автомобиль. Убитый работал рабочим на стройке. У него остался малолетний ребенок.

По факту убийства в прокуратуре Сураханского района ведется расследование. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию лица или лиц, совершивших убийство.