В Азербайджане завершена социальная реабилитация украинских детей

При поддержке Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершена социальная реабилитация украинских детей, которые были привезены в страну.

Об этом Day.Az сообщили в минтруда.

Было отмечено, что в рамках 15-дневной программы социальной реабилитации специалистами были организованы различные мероприятия, индивидуальные консультации, экскурсии, групповая терапия, занятия медитацией и йогой, а также мастер-классы для украинских детей с целью стабилизации их эмоционального состояния, а также обеспечения их интеграции в общество.