https://news.day.az/society/1502252.html В Иране произошло землетрясение, ощущалось в Нахчыване
В Иране произошло землетрясение, ощущалось в Нахчыване
На территории Ирана в 80 км к юго-западу от станции Нахчыван произошло землетрясение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
Сообщается, что землетрясение произошло в 16:37 по местному времени. Эпицентр землетрясения магнитудой 4,5 залегал на глубине 9 км.
Землетрясение ощущалось в Нахчыванской АР до 4-3 баллов.
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