На территории Ирана в 80 км к юго-западу от станции Нахчыван произошло землетрясение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Сообщается, что землетрясение произошло в 16:37 по местному времени. Эпицентр землетрясения магнитудой 4,5 залегал на глубине 9 км.

Землетрясение ощущалось в Нахчыванской АР до 4-3 баллов.