В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 15 случаев заражения коронавирусом, 26 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Один пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 822 186 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 811 727 человек вылечились, 9 928 скончались, число активных больных - 531.

За прошедшие сутки проведено 1 408 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 274 499 тестов.