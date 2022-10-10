https://news.day.az/society/1502256.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 15 случаев заражения коронавирусом, 26 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
Один пациент с коронавирусом скончался.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 822 186 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 811 727 человек вылечились, 9 928 скончались, число активных больных - 531.
За прошедшие сутки проведено 1 408 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 274 499 тестов.
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