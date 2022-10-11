https://news.day.az/society/1502319.html Кадры перестрелки на западе Москвы, где ранили полицейского - ВИДЕО
Кадры перестрелки на западе Москвы, где ранили полицейского - ВИДЕО
В распоряжении РЕН-ТВ появились кадры, на которых запечатлена перестрелка на западе Москвы, в результате которой был ранен полицейский, передает Day.Az.
Напомним, что инцидент произошел 9 октября на Ярцевской улице.
Злоумышленник начал стрелять из охотничьего ружья, после чего очевидцы вызвали полицию. На место прибыли стражи порядка, но преступник открыл огонь и по автомобилю полицейских.
В итоге один из правоохранителей получил ранение. Он был госпитализирован.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
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