Кадры перестрелки на западе Москвы, где ранили полицейского

В распоряжении РЕН-ТВ появились кадры, на которых запечатлена перестрелка на западе Москвы, в результате которой был ранен полицейский, передает Day.Az.

Напомним, что инцидент произошел 9 октября на Ярцевской улице.

Злоумышленник начал стрелять из охотничьего ружья, после чего очевидцы вызвали полицию. На место прибыли стражи порядка, но преступник открыл огонь и по автомобилю полицейских.

В итоге один из правоохранителей получил ранение. Он был госпитализирован.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.